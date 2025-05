Tjaša Kysselef si v Kopru želi nasmeh do ušes

Ljubljana, 15. maja - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je to sezono svetovnega pokala trikrat stala na zmagovalnem odru preskoka, najboljše štiri od šestih tekem sezone pa so ji prinesle skupno drugo mesto v pokalu. Zdaj se sezona nadaljuje z evropskim prvenstvom in s svetovnimi izzivi, kvalifikacije prvega bodo na sporedu že danes v Kopru.