Prenovljeni grad Dobrovo odpira vrata

Dobrovo, 14. maja - Skupaj z razstavo del slikarja in grafika Zorana Mušiča bo drevi vrata odprl tudi prenovljeni grad Dobrovo. V sklopu prenove so obnovili fasado in stavbno pohištvo, popravili so tudi streho. Občina Brda je poskrbela še za ureditev tretjega nadstropja gradu, ki ga namenja novi muzejski razstavi.