Ljubljana, 13. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi del zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani z zamudo 30-35 minut ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu.