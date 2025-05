Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj dva odstotka

Ljubljana, 13. maja - Dan na Ljubljanski borzi je minil v znamenju rasti tečajev najpomembnejših delnic. Po rasti so izstopale delnice NLB in Petrola. Indeks SBI TOP je pridobil 1,72 odstotka in trgovanje končal pri 2101,13 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,24 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke.