V ospredju letošnjega arhitekturnega bienale v Benetkah podnebna kriza in sodelovanje

pripravila Tatjana Zemljič

Benetke, 16. maja - V Benetke vse do jeseni vabi 19. mednarodna arhitekturna razstava. Letošnji arhitekturni bienale se posveča podnebni krizi in možnim odgovorom nanjo. Obiskovalec se ob vstopu na razstavo sooči z globalnim segrevanjem, to pa je tudi realnost, s katero se morajo soočiti arhitekti.