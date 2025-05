Velenjska komunala lani znižala izgubo

Velenje, 13. maja - Velenjski svetniki so se na današnji seji seznanili z letnim poročilom o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje za 2024. Kot je ob predstavitvi poročila povedal direktor komunale Gašper Škarja, so tudi lani poslovali s čisto izgubo, ki pa so jo s skoraj 753.500 evrov, koliko je znašala v 2023, uspeli znižati na nekaj manj kot 470.000 evrov.