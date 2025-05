Ameriška vojska za prevoze migrantov v Guantanamo odštela 21 milijonov dolarjev

Washington, 13. maja - Ameriška vojska je za letalske prevoze migrantov v Guantanamo na Kubo od 20. januarja do 8. aprila porabila 21 milijonov dolarjev, so v ponedeljek sporočili kongresni demokrati, ki so poročilo objavili ameriške vojske. V Guantanamu, kamor so nekoč zapirali osumljene teroriste, ostaja le še 32 migrantov, poroča televizija NBC.