Newyorške borze zaključile navzgor

New York, 12. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek zaključile z močno rastjo, kar je pozdravilo objavo, da sta Združene države Amerike in Kitajska močno umirili trgovinsko vojno, ki je pretresla svetovne trge, poroča francoska tiskovna agencija AFP.