Evropske borze po dogovoru ZDA in Kitajske v zelenem; evro cenejši, nafta dražja

Frankfurt, 12. maja - Osrednje evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile v zelenem. Borzne indekse je navzgor potisnil predvsem dogovor ZDA in Kitajske o znižanju vzajemnih carin, poročajo tuje tiskovne agencije. Evro se je občutno pocenil, cene nafte pa so šle prepričljivo navzgor.