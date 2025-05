Zavarovalnica Triglav zavrača očitke SDA

Ljubljana, 12. maja - Navedbe Slovenskega društva avtostroke (SDA), ki je danes Zavarovalnico Triglav prijavilo na AVK zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja na trgu avtomobilskih zavarovanj, so netočne in zavajajoče, pravi Zavarovalnica Triglav. Zanika, da bi imela prevladujoči položaj na trgu in da se s pogodbenimi serviserji ne bi želela dogovarjati.