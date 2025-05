Slovenski raziskovalci sodelovali v prebojnem eksperimentu jedrske fisije

Ljubljana, 12. maja - V evropskem centru za raziskave z ioni in antiprotoni (Fair) v Darmstadtu v Nemčiji so v eksotičnih jedrih s pomanjkanjem nevtronov opazili nepričakovane asimetrične cepitve. V prebojnem eksperimentu jedrske fisije so sodelovali tudi raziskovalci Instituta Jožef Stefan, objavljen pa je bil v znanstveni reviji Nature, so sporočili z inštituta.