Očitki na račun zaposlenega v kriznem centru Maribor

Maribor, 12. maja - V Centru za socialno delo (CSD) Maribor in na policiji preiskujejo očitke o neprimernem vedenju zaposlenega v kriznem centru Maribor. V CSD, kjer izpostavljajo ničelno toleranco do vseh oblik neprimernih ravnanj, so med drugim uvedli delovnopravni postopek. Več pojasnil do konca postopkov ne dajejo.