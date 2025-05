Predlog za upokojence kot oskrbovalce pripravljen za obravnavo na vladi

Ljubljana, 12. maja - Po predlagani noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pripravljena za obravnavo na vladi, bodo oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci, so danes povedali na ministrstvu za solidarno prihodnost. Prošnje za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu, ki se bo začela izvajati 1. julija, pa bo mogoče vlagati od 1. junija, so dodali.