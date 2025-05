Slovenski rokometaši pred žrebom za EP 2026 v prvem bobnu

Ljubljana, 12. maja - Slovenska rokometna reprezentanca bo v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2026, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem na Danskem, Švedskem in Norveškem, v prvem bobnu. Tam so tudi reprezentance Francije, Danske, Švedske, Nemčije in Madžarske. Slovenski rokometaši so v nedeljo kvalifikacijski ciklus končali s 100-odstotnim izkupičkom.