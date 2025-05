Več kot polovico zmag v svetovnem pokalu vpisali smučarji stari 30 let ali več

Oberhofen, 12. maja - Na več kot polovici vseh tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v prejšnji sezoni so zmagali športniki, stari 30 let ali več, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Na ženski strani so 29 od 34 tekem svetovnega pokala osvojile smučarke, ki so dopolnile 30 let. To je več kot 85 odstotkov.