Vreme: Pooblačilo se bo, popoldne bodo krajevne padavine

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V prvem delu noči bo ponekod na zahodu in jugu še občasno deževalo, v drugem delu noči pa se bo pričelo delno jasniti.

V torek čez dan bo delno jasno z nekaj več kopaste oblačnosti v hribovitem svetu. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13, dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V četrtek bo večji del dneva še delno jasno, proti večeru se bo od severovzhoda pooblačilo in pričele se bodo pojavljati krajevne padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Evropo je več manjših ciklonskih jeder. Eno manjše je nastalo nad severno Italijo in vpliva na vreme pri nas. Ob prehodu šibke hladne fronte k nam od vzhoda spet doteka bolj vlažen nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas že zjutraj oblačno, drugod se bo sredi dneva pooblačilo. Sončno bo ostalo le ob Jadranu. Popoldne bodo predvsem v Alpah in v hribovitem svetu Hrvaške krajevne padavine. V torek se bo povsod delno razjasnilo. Popoldne bo spet nekaj več kopaste oblačnosti, v Alpah lahko še nastane kakšna ploha. Ob Jadaru bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopno krepila, popustila pa bo v torek tekom dneva.