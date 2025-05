Na koprskem mladoletna motorista bežala pred policijo

Koper/Celje, 12. maja - Koprski policisti so v nedeljo ob 23. uri zaznali dva motorista, ki sta peljala od Črnega Kala proti Kozini in zatem proti Podgorju. Na ukaze policije nista ustavljala. Eden od njiju je zapeljal proti njivi, se zapletel v električnega pastirja in padel. Zoper 14- in 16-letnika bodo podali obdolžilni predlog zaradi neustavljanja na znake policije.