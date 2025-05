Oklahoma izenačila proti Denverju, Indiana povišala prednost

Denver/Indianapolis, 12. maja - Košarkarji Oklahome City Thunder so sinoči v četrti tekmi drugega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA premagali Denver Nuggets z 92:87 in skupni izid v zmagah v konferenčnem polfinalu na zahodu poravnali na 2:2. Na vzhodu so Indiana Pacers visoko s 129:109 premagali Cleveland Cavaliers in povedli s 3:1 v zmagah.