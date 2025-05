Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu ob dnevu odprtih vrat EU z dobrim obiskom

Washington, 12. maja - Poslopje slovenskega veleposlaništva v ameriški prestolnici Washington je v soboto ob tradicionalni prireditvi dneva odprtih vrat EU obiskalo več kot 2000 ljudi. Ti so lahko okusili potico, kranjsko klobaso, koroško skuto in slovensko čokolado. Na voljo so bila tudi vina Kleti Brda in Rodica.