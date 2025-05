Na gradu Grad na Goričkem našli že 13. vrsto netopirjev

Grad, 12. maja - Na gradu Grad na Goričkem živi več kolonij netopirjev. Ob rednem mesečnem pregledu kletnih prostorov in grajskega zvonika so zaposleni Javnega zavoda Krajinski park Goričko nedavno odkrili še eno vrsto teh letečih sesalcev - vejicatega netopirja (myotis emarginatus). To je že 13. zabeležena vrsta na omenjenem gradu.