Po daljšem času umirjen trgovalni teden na newyorških borzah

New York, 10. maja - Osrednji indeksi Wall Streeta so v minulem tednu rahlo nazadovali in po več tednih divjanja zaradi carinske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa je trgovanje potekalo bolj umirjeno. K temu je prispevalo očitno umirjanje carinske žogice s strani Trumpa, ki je nekoliko umiril retoriko celo do Kitajske.