Pregled - svet, 9. 5. (petek)

MOSKVA - Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne se je odvila velika vojaška parada z udeležbo več tujih državnikov, med njimi kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kljub opozorilom Bruslja sta bila v Moskvi tudi slovaški premier Robert Fico in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ruski predsednik Vladimir Putin je v nagovoru dejal, da se bo Rusija vedno borila proti nacizmu in rusofobiji, ter zatrdil, da celotna Rusija podpira ofenzivo na Ukrajino.

VATIKAN - Novi papež Leon XIV. je daroval prvo mašo kot poglavar katoliške cerkve. Pred kardinali v Sikstinski kapeli je obžaloval pomanjkanje vere in prizadevanja za moč in užitek. Hkrati je poudaril, da mora biti Cerkev svetilnik v nemirnih časih. Vatikan je sporočil, da bo umestitvena maša Leona XIV. bo 18. maja na Trgu svetega Petra, prvo splošno avdienco pa bo novi vrhovni poglavar katoliške cerkve imel 21. maja.

RIM/BRUSELJ/BERLIN/PARIZ/MOSKVA/WASHINGTON/PEKING - V številnih evropskih prestolnicah, med drugim v Bruslju, Berlinu, Parizu, Rimu in Madridu, so ob izvolitvi novega papeža izrazili čestitke ter podprli njegova sporočila o miru, upanju in povezovanju. Rusija in Izrael se nadejata konstruktivnih in tesnejših vezi s Svetim sedežem, podobno upanje so ob čestitki izrazili tudi na Kitajskem. V ZDA in več državah Latinske Amerike so z navdušenjem pozdravili novega papeža, ki je bil rojen v Chicagu, ima pa tudi perujsko državljanstvo.

BRUSELJ - Novi nemški kancler Friedrich Merz je na obisku branil zaostreno migracijsko politiko, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa se je izrekla za skupno reševanje izziva migracij in napovedala dodatne tri milijarde evrov za podporo državam članicam. Na sedežu zveze Nato je Merz menil, da se bo Ukrajina pred morebitnim vstopom v Nato naprej pridružila EU, glede varnosti Evrope pa menil, da so ZDA nepogrešljive. Že po telefonskem pogovoru s predsednikom Donaldom Trumpom v četrtek je dejal, da ZDA ostajajo nepogrešljiv partner Nemčije.

LVOV - Mednarodna koalicija okoli 40 držav, med katerimi ni ZDA, je podprla ustanovitev posebnega sodišča za kaznivo dejanje agresije na Ukrajino, ki bo delovalo v okviru Sveta Evrope (SE). Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije. Zunanji ministri in predstavniki okoli 40 držav so se zbrali na dan Evrope, ko EU obeležuje začetek evropskega povezovanja.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa so v skupni izjavi ob dnevu Evrope potrdili zavezanost evropskemu projektu in širitvi kot najboljši geopolitični naložbi EU. Poudarili so, da njihova prizadevanja za mir v Evropi še niso končana in da je stara celina spet pred velikimi izzivi.

WASHINGTON/KIJEV/OSLO - Ameriški predsednik Donald Trump je po četrtkovem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ponovno pozval k 30-dnevnemu brezpogojnemu premirju med Ukrajino in Rusijo ter zagrozil s sankcijami, če premirja ne bosta spoštovali. Poziv k premirju je podprla tudi skupina združenih ekspedicijskih sil - koalicija 10 držav pod vodstvom Združenega kraljestva, ki jo sestavljajo še baltske in nordijske države ter Nizozemska.

NEW DELHI/WASHINGTON - Ob zaostrovanju napetosti sta se Indija in Pakistan medsebojno obtoževala za nove napade - pakistanska vojska naj bi sestrelila več deset indijskih brezpilotnikov, obe državi naj bi izvedli nove napade v Kašmirju, Pakistan pa naj bi napadel še vojaški objekt v Pandžabu. Nasilje je na obeh straneh zahtevalo že več kot 50 življenj. Islamabad je Indijo obtožil, da ju svojim ravnanjem približuje večjemu konfliktu.

NANCY - Francoski predsednik Emmanuel Macron in poljski premier Donald Tusk sta podpisala sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med državama. Pogodba vključuje tudi klavzulo o medsebojni obrambi, s čimer zaveznici v Natu in EU krepita vezi po ruski invaziji na Ukrajino

KIJEV/BUDIMPEŠTA - Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da je prijela domnevna madžarska vohuna, obtožena zbiranja podatkov o ukrajinski obrambi, vključno z lokacijami sistemov zračne obrambe. Madžarska se je odzvala z izgonom dveh ukrajinskih diplomatov, ki ju je obtožila vohunjenja, nakar je tudi Ukrajina izgnala dva madžarska diplomata.

WASHINGTON/BRUSELJ - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek presenetil z izjavo, ko je sredi trgovinskih napetosti med ZDA in EU dejal, da upa na srečanje s "fantastično" predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Ta se je skupaj z novim nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem zavzela za ničelne carine v trgovini z ZDA.

JERUZALEM - Izrael je v vzhodnem Jeruzalemu v četrtek zaprl vseh šest šol agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), namenjenih palestinskim otrokom. Potezo Izraela je ostro obsodil vodja UNRWA Philippe Lazzarini in menil, da gre za napad na otroke in izobraževanje.

WASHINGTON - State Department je v četrtek napovedal, da bo novoustanovljena fundacija pod pokroviteljstvom ZDA kmalu začela bdeti nad razdeljevanjem pomoči v Gazi, kjer je več kot dva meseca trajajoča izraelska blokada povzročila hudo pomanjkanje. Izrael naj pri razdeljevanju pomoči ne bi sodeloval, naj pa bi operaciji zagotavljal "vojaško varnost". Do načrta so kritični pri agenciji Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), ki bo s tem postavljena na stranski tir.

NEW YORK - Ameriški zvezni sodnik William Sessions je ukazal vladi predsednika Donalda Trumpa, naj iz pripora takoj izpusti turško doktorsko študentko Rumeyso Ozturk, ki so jo aretirali zaradi kritičnega članka o Izraelu v časopisu univerze Tufts.

TEL AVIV/SANA - Izraelska vojska je sporočila, da je prestregla raketo, izstreljeno iz Jemna. Tamkajšnji hutijevci trdijo, da so ciljali mednarodno letališče Ben Gurion pri Tel Avivu in neimenovan cilj na istem območju. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je obljubil odločen odziv.