V Novem mestu na Trajnostnem sej'mu poteka izmenjevalnica oblačil

Novo mesto, 10. maja - Na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja v Novem mestu bo danes od 10. do 18. ure potekal Trajnostni sej'm. Dogodek pripravlja ekipa Staro za Novo mesto, ki deluje v sklopu Mladinskega sveta občine Novo mesto in od leta 2023 spodbuja ponovno uporabo, lokalno ustvarjanje in skupnostno delovanje. Osrednje dogajanje sejma bo izmenjevalnica oblačil.