Cerklje ob Krki, 12. maja - Začenja se vojaška vaja Swift Response 2025, ki bo potekala do petka. Vaja je del mednarodnih vojaških vaj Defender Europe 25, ki jih vodi obramba ZDA, so sporočili z ministrstva za obrambo. Aktivnosti bodo predvsem na letališču Cerklje ob Krki, med drugim pristajanje in vzletanje zavezniških letal ter konsolidacija in premik zavezniških enot.