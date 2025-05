Posojilo EBRD za širitev KFC v BiH, prihod Taco Bella v Slovenijo in na Hrvaško

Sarajevo, 9. maja - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je bosansko-hercegovskima družbama Aptha Global in Tastra odobrila 9,9 milijona evrov posojila za širitev restavracij hitre prehrane KFC v BiH ter prihod restavracij hitre prehrane Taco Bell v Slovenijo in na Hrvaško. S posojilom naj bi do konca leta 2027 odprli okoli 30 restavracij.