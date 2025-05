Naj EU projekta 2025 kolesarska pot in prenovljeno mestno jedro

Ljubljana/Dravograd/Novo mesto, 11. maja - Javno glasovanje za Naj EU projekt 2025, ki se je zaključilo v četrtek, je letos prineslo dva zmagovalca, ki sta prejela enako število glasov. To sta priljubljena koroško-šaleška kolesarska pot Štrekna in projekt prenove mestnega jedra v Novem mestu, je v okviru kampanje EU projekt, moj projekt objavilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.