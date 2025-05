V Zagrebu protest zaposlenih v šolstvu za višje plače in več spoštovanja

Zagreb, 9. maja - V Zagrebu danes pod geslom Ne pustimo se teptati poteka velik protest zaposlenih v šolstvu, ki od vlade zahtevajo višje plače in bolj cenjen učiteljski poklic. V prestolnico so prišli z vseh koncev države, na shodu pa so s piščalkami, transparenti in govori opozorili na neenakovreden status učiteljev v primerjavi z drugimi visokoizobraženimi.