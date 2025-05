Nepremočljive jakne s spletnih tržnic s prepovedanimi kemikalijami PFAS

Ljubljana/Koebenhavn, 11. maja - Nepremočljive jakne, vetrovke in softshell jakne, kupljene na spletnih tržnicah, so bistveno bolj obremenjene s kemikalijami PFAS kot tiste iz tradicionalnih trgovin, ugotavlja potrošniška organizacija Forbrugerradet Tank. Pod lupo je vzela 26 nepremočljivih jaken in izkazalo se je, da jih je večina vsebovala kemikalije, ki so v EU prepovedane.