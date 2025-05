Prebilič zaradi grožnje s smrtjo podal prijavo na policijo

Bruselj/Ljubljana, 9. maja - Evropski poslanec iz Slovenije Vladimir Prebilič (Zeleni) je danes prejel neposredno grožnjo s smrtjo, so sporočili iz njegove pisarne. Poudarili so, da grožnjo jemlje resno, ker jo je podal posameznik, ki se je na družbenem omrežju Facebook identificiral z imenom in priimkom. Zaradi grožnje so podali prijavo na policijo.