Ljudska iniciativa kritična do predloga stanovanjske zakonodaje

Ljubljana, 9. maja - Predlagane spremembe stanovanjske zakonodaje so pomanjkljive in neprimerne, med drugim predvidevajo neupravičeno zvišanje neprofitne najemnine in ne urejajo položaja najemnikov, so opozorili na četrtkovi tribuni ljudske iniciative Stanovanjski blok v Ljubljani. Pozvali so k ponovnemu premisleku o stanovanjski politiki.