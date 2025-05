Alpske smučarke v Kranjski Gori 3. in 4. januarja

Kranjska Gora, 9. maja - Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis je na spletni strani objavila začasen koledar sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kot običajno, sta na seznamu dve postaji v Sloveniji. Alpske smučarke bodo v Kranjski Gori takoj po praznovanju novega leta, 3. in 4. januarja, pokal Vitranc za moške pa bo na sporedu 7. in 8. marca.