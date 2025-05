Newyorške borze končale navzgor

New York, 8. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA in Velika Britanija dosegle trgovinski dogovor. Ta med drugim znižuje carine na uvoz britanskih avtomobilov in odpravlja carine za jeklo in aluminij.