Prvi papež iz ZDA izbral ime Leon XIV. in poudaril sporočilo miru

pripravil Luka Krek

Vatikan, 8. maja - Novi poglavar Rimskokatoliške cerkve je danes postal 69-letni ameriški kardinal Robert Francis Prevost, ki si je izbral ime Leon XIV. V svojem prvem nagovoru je ljudem zaželel mir. Ob tem se je poklonil svojemu predhodniku Frančišku in pozval h gradnji mostov. Prvemu papežu iz ZDA so že čestitali številni svetovni voditelji in cerkveni veljaki.