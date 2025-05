Čisti dobiček skupine NLB v prvem četrtletju manjši za desetino

Ljubljana, 8. maja - Skupina NLB je v prvem četrtletju letos ustvarila 125,8 milijona evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na poslovanje so vplivali tudi nekateri izredni stroški ter višje oblikovane slabitve in rezervacije. Nadalje so rasli posojila in denarne vloge prebivalstva. V banki so rezultate označili kot dobre.