Novogoriški policisti opozarjajo na vse več primerov spletnih goljufij

Nova Gorica, 8. maja - Policisti so v minulih dneh na Severnem Primorskem obravnavali več primerov spletnih goljufij na škodo gospodarskih družb in fizičnih oseb. Spletni goljufi so se poslužili različnih metod in zvijač, da bi se dokopali do denarja, so danes sporočili novogoriški policisti in pozvali k previdnosti.