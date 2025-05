Pumin dobiček v četrtletju zgrmel na pol milijona evrov

Berlin, 8. maja - Nemški proizvajalec športnih oblačil in opreme Puma je v prvem četrtletju ustvaril 500.000 evrov čistega dobička, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašal 87,3 milijona evrov. V podjetju so občuten padec dobička pripisali višjim stroškom poslovanja in slabši prodaji.