Sistem zobozdravstvene oskrbe starejših po mnenju zdravniške zbornice potrebuje nujne spremembe

Ljubljana, 8. maja - Na Zdravniški zbornici Slovenije so pozdravili javno pismo društva Srebrna nit, v katerem so opozorili na dolgoletno sistemsko zapostavljenost področja zobozdravstvene oskrbe starejših. Strinjajo se, da sistem potrebuje nujne spremembe, zato so so društvo povabili k sodelovanju ter predlagali skupni sestanek, so danes sporočili z zbornice.