Oklahoma vrnila udarec in dosegla rekord NBA

Oklahoma City, 8. maja - Košarkarji Oklahoma City Thunderja so na drugi tekmi polfinala zahodne konference proti Denver Nuggets pred domačimi navijači slavili zmago s 149:106 in v boju na štiri zmage poravnali razmerje moči. Gostitelji so ob tem vodili za 48 točk in v prvem polčasu dosegli kar 87 točk, več kot katera koli druga ekipa v zgodovini končnice lige NBA.