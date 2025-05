V finalu nogometne lige prvakov po Interju še PSG

Ljubljana, 7. maja - Nogometaši Paris Saint-Germaina so drugi finalisti lige prvakov. Parižani so na povratni polfinalni tekmi pred domačimi gledalci premagali londonski Arsenal z 2:1. Dobili pa so že prvo tekmo v Londonu z 1:0. V finalu, ki bo 31. maja v Münchnu, se bodo merili z milanskim Interjem.