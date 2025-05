Gorica in Triglav ostajata v stiku z vrhom 2. SNL

Ljubljana, 7. maja - Nogometaši Gorice so v 27. krogu 2. slovenske lige premagali Ilirijo z 2:1 in obdržali upe za prvo mesto in neposredno napredovanje med prvoligaše. Novogoričani, pri katerih sta zadela Luka Bulatović in Luka Marjanac, imajo tri kroge pred koncem dve točki zaostanka za vodilnim Aluminijem.