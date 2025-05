Lutkovno gledališče Ljubljana na več gostovanjih v tujini

Ljubljana, 7. maja - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) se s predstavo Transport: Odhod v režiji Tina Grabnarja v teh dneh mudi v Litvi in Estoniji, kjer so že odigrali dve predstavi na mednarodnem festivalu lutkovnega in predmetnega gledališča Materia Magica v Klajpedi in Priekulah.