Yates in Grossschartner podaljšala s Pogačarjevo ekipo

Abu Dabi, 7. maja - Kolesarja Adam Yates in Felix Grossschartner sta podaljšala pogodbi z moštvom najboljšega kolesarja na svetu, Slovenca Tadeja Pogačarja. Kot so danes sporočili pri ekipi UAE Team Emirates-XRG, je britanski veteran podaljšal sodelovanje z emirati za tri leta, do konca sezone 2028, Avstrijec pa za dve - do konca sezone 2027.