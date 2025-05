DZ sprejel deklaracijo o ohranitvi in krepitvi slovenske manjšine v Avstriji

Ljubljana, 7. maja - Državni zbor je danes na izredni seji soglasno sprejel deklaracijo o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne manjšine v Avstriji, ki tamkajšnje oblasti poziva k celoviti izpolnitvi določb Avstrijske državne pogodbe (ADP). Poslanci so izpostavljali pomen uporabe slovenščine in pričakovanje konkretnih ukrepov Dunaja.