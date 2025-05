Vreme: Oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 7. maja - Danes bo oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bodo manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine spet pogostejše. Predvsem na Primorskem bo možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna ploha. V soboto se bo postopno delno zjasnilo.

Vremenska slika: Nad Alpami in našimi kraji se zadržuje vremenska motnja. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka v nižjih zračnih plasteh nad naše kraje hladnejši zrak, v višinah pa k nam še doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno oblačno bo z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob zahodni obali Istre jugo.

Biovreme: Danes in sprva tudi v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. V četrtek čez dan bo vremenska obremenitev postopno popustila.