Cene nafte navzgor

Singapur, 7. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale in se oblikovale nekoliko nad svojimi nedavnimi najnižjimi vrednostmi v zadnjih štirih letih. Rast za približno odstotek je po besedah analitikov posledica napovedi pogovorov med ZDA in Kitajsko glede carin ter znakov manjše ameriške proizvodnje nafte.