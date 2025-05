Golden State do zmage kljub poškodbi Curryja, Indiana z 2:0

Minneapolis, 7. maja - Košarkarji Indiana Pacers so v Clevelandu pripravili veliko presenečenje in v polfinalu vzhodne konference lige NBA v boju na štiri zmage proti Cavaliers povedli z 2:0. Medtem pa so Golden State Warriors kljub zgodnji poškodbi prvega moža Stepha Curryja zmagali na uvodni tekmi polfinala zahoda proti Minnesota Timberwolves.