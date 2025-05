Na forumu EUSAIR o krepitvi kohezije in sodelovanju mladih

Iraklion/Ljubljana, 6. maja - Letošnji forum strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki poteka danes in v sredo na grški Kreti, se osredotoča na krepitev sodelovanja, odpornosti in kohezije. Slovenski minister za kohezijo Aleksander Jevšek se je zavzel za močno kohezijsko politiko tudi po letu 2027 in mlade pozval, naj čim bolj izkoristijo EUSAIR.