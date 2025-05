Skupščina GZS o načrtih za dvig konkurenčnosti EU in globalnih trgovinskih trenjih

Ljubljana, 6. maja - Člani skupščine GZS so danes razpravljali o predlogih in načrtih ukrepov za dvig konkurenčnosti evropskega gospodarstva in o zaostrovanju razmer na področju globalnih trgovinskih odnosov, ki so posledica carinskih ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na seji je sodeloval tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan.