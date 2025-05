Pomurski župani previdni glede regijske prometne strategije

Sveti Jurij ob Ščavnici, 6. maja - Na seji sveta pomurske razvojne regije so župani razpravljali o osnutku sporazuma za celostno prometno strategijo Pomurja. Župani so opozorili, da nekatere formulacije posegajo v avtonomijo občin pri lokalnih prometnih ukrepih, je za STA pojasnil predsednik Sveta pomurske razvojne regije in župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel.