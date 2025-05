Evropski poslanci glede prioritet večletnega proračuna EU izpostavili varnost in konkurenčnost

Strasbourg, 6. maja - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu izpostavili prioritete, ki jih želijo vključiti v večletni finančni okvir EU (MFF) 2028-2034, med njimi so varnost, konkurenčnost in kohezija. Pozivali so tudi k povečanju proračuna, saj so potrebe glede na trenutne geopolitične razmere vse večje.